КНДР поддержала аннексию украинских территорий

Главное: КНДР высказала поддержку аннексии Россией территорий Украины. Появилось заявление МИД.
Детали: КНДР заявила о поддержке аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Опубликовано заявление МИД страны.
Информируется: «Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами».
Подчеркивается: «Подавляющее большинство голосовавших поддержали вступление в РФ».
Резюмируется: «Мы уважаем волю жителей, которые высказались за интеграцию в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ».
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Госдума ратифицировала аннексию украинских территорий.