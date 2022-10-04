КНДР поддержала аннексию украинских территорий

Главное: КНДР высказала поддержку аннексии Россией территорий Украины. Появилось заявление МИД.

Детали: КНДР заявила о поддержке аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Опубликовано заявление МИД страны.

Информируется: «Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами».

Подчеркивается: «Подавляющее большинство голосовавших поддержали вступление в РФ».

Резюмируется: «Мы уважаем волю жителей, которые высказались за интеграцию в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ».

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