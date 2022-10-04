Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 60,8 тысяч солдат

Главное: Россия потеряла в войне 60,8 тысяч солдат. Уничтожено 2 424 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 4 октября.

Сообщается, что погибли 60,8 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 424 танка, 5 018 боевых бронированных машин, 1 407 артиллерийских систем, 340 реактивных систем залпового огня, 177 средств ПВО, 266 самолетов, 228 вертолетов, 1 028 БПЛА оперативно-тактического уровня, 246 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 823 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 131 единица специальной техники.

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