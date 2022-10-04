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Новости > Илон Маск предложил отдать Крым России ради заключения мира

Илон Маск предложил отдать Крым России ради заключения мира

Агата Кловская
03.10.22 22:18
184
Илон Маск предложил отдать Крым России ради заключения мира

Главное: Илон Маск удивил и шокировал многих, неожиданно предложив в Твиттере свои мирные инициативы по прекращению войны в Украине.

Детали: Илон Маск предложил в Твиттере свой план урегулирования украинско-российского кризиса. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

План Маска состоит из таких пунктов:

1. Надо повторить выборы в 4 «присоединенных» к РФ регионах, но уже под наблюдением ООН. «Россия уходит, если на то будет воля народа», — написал Маск.

2. Крым должен войти в состав России, по словам Маска «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)».

3. Должно быть обеспечено водоснабжение Крыма.

4. Украина должна стать нейтральной.

Свои мирные инициативы Маск пояснил так: «Россия проводит частичную мобилизацию. Они пойдут на полную военную мобилизацию, если Крым в опасности. Смерть с обеих сторон будет разрушительной. Россия имеет население, более чем в три раза больше, чем Украина, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: Илон Маск

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