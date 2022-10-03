Главное: Граждан Чехии призывают срочно покинуть Россию. При этом МИД Чехии предупредил, что посольство в Москве может работать с перебоями.
Детали: Чехия призывает своих граждан покинуть территорию России и предостерегает от поездок из-за ситуации с безопасностью. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
Граждан Чехии, которые находятся в России, просят зарегистрироваться в системе DROZD.
«Если вы уже находитесь в стране и решили остаться, несмотря на предупреждение, проявляйте крайнюю осторожность во время своего пребывания, следите за проверенными СМИ и подготовьте план экстренного выезда», — говорится в сообщении.
Также граждан Чехии призывают быть внимательным из-за проводящейся мобилизации, избегать митингов и демонстраций.
При этом МИД предупредил, что посольство в Москве может работать с перебоями из-за натянутых отношений России с ЕС и НАТО.
В тему: Европейские страны просят своих граждан срочно покинуть РФ.
С такой же инициативой выступили и США.