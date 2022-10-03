Главное: Граждан Чехии призывают срочно покинуть Россию. При этом МИД Чехии предупредил, что посольство в Москве может работать с перебоями.

Детали: Чехия призывает своих граждан покинуть территорию России и предостерегает от поездок из-за ситуации с безопасностью. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Граждан Чехии, которые находятся в России, просят зарегистрироваться в системе DROZD.

«Если вы уже находитесь в стране и решили остаться, несмотря на предупреждение, проявляйте крайнюю осторожность во время своего пребывания, следите за проверенными СМИ и подготовьте план экстренного выезда», — говорится в сообщении.

Также граждан Чехии призывают быть внимательным из-за проводящейся мобилизации, избегать митингов и демонстраций.

При этом МИД предупредил, что посольство в Москве может работать с перебоями из-за натянутых отношений России с ЕС и НАТО.

В тему: Европейские страны просят своих граждан срочно покинуть РФ.

С такой же инициативой выступили и США.