Священник УПЦ рассказал о почитании мощей святых

Главное: Нетленность тела является одним из критериев при сборе свидетельств для канонизации праведника. Однако этот критерий не основной.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Нетление мощей не основной и не единственный признак святости человека. Поэтому святой остаётся святым независимо от того, в каком состоянии находится его тело после смерти. Совершенно очевидно, что называть нетленными все мощи подряд, на основании того, что все они — святыня, неправильно и недопустимо. Собственно, все мощи Церковь нетленными не называет, да и не называла никогда. Безусловно, мощи любого святого являются святыми. Однако нетленными можно назвать только те мощи, которые с момента смерти святого не подверглись разложению», — объяснил отец Владимир.

Священник подчеркнул, что Церковь выражает благоговейное почтение мощам, как святыне.

Он обратил внимание, что к мощам идут люди, возле них исцеляются, каются, обретают веру.

«Далеко не все мощи нетленны, но, несмотря ни на что, любые останки святого — святые мощи. Отношение к святыне должно быть почтительным и благоговейным независимо от того, что перед нами — нетленное тело в монументальной раке или маленькая косточка в мощевике на иконе», — подытожил священник.

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