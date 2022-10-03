ВСУ на юге Украины затрофеили редкую военную технику россиян

Главное: Украинские бойцы получили трофейную командно-штабную машину «Тигр». Ее броня способна оградить экипаж и аппаратуру от осколков артиллерийских снарядов и пуль.

Детали: Украинские военные захватили редкий экземпляр вражеской техники — командно-штабную машину (КШМ) Р-145БМА на базе ГАЗ-233036 СПМ-2 «Тигр». Она предназначена для организации связи командира с высшим руководством и подчиненными подразделениями, как на стоянке, так и во время движения. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили в Региональном управлении Сил территориальной обороны Юг.

Отмечается, что эта техника создавалась ООО Военно-промышленная компания совместно с радиозаводом Сигнал (г. Тамбов). Броня «Тигра» способна оградить экипаж и аппаратуру КШМ от осколков артиллерийских снарядов и пуль большинства образцов стрелкового оружия.

Как утверждают разработчики, бронированный корпус КШМ Р-145БМА обеспечивает баллистическую защиту экипажа, боевого расчета и оборудования машины по третьему уровню по стандарту STANAG 4569. В бортовых и кормовых окнах машины сохранены бойницы для ведения огня из личного оружия.

Бронированный корпус этой КШМ разделен на два отсека — управление и командный. В отсеке управления размещаются водитель и командир машины, а в командном — соответствующий командир и связист.

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