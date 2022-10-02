УПЦ молится о погибших из-за ракетного обстрела в Запорожье

Главное: В Запорожье духовенство Украинской Православной Церкви молится о погибших и пострадавших в результате ракетного обстрела 30 сентября.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в Покровском соборе протоиерей Владимир Гуменюк совершил молебен о здравии пострадавших и панихиду по погибшим.

В своей проповеди отец Владимир выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Будем просить Всемилостивого Бога, чтобы Он простил всякое согрешение, вольное и невольное, принял в Свои обители погибших, и утер слезы печали с лица родственников и близких», — сказал священник.

Митрополит Лука встретился с пострадавшими и поблагодарил медиков за помощь.

«Война, которая пришла на нашу землю, является не только испытанием современных видов оружия, но и испытанием нашего мужества, нашей веры и нашего милосердия. В это тяжелое для всех нас время многие священники и прихожане наших храмов стараются оказывать посильную помощь. Сегодня как никогда важно всем нам понять одну простую истину. Только оставаясь людьми и сохраняя в своих сердцах сострадание, мы можем рассчитывать на милость Божью и заступничество Царицы Небесной», — сказал владыка и заверил, что прихожане и духовенство сделают всё возможное для поддержки пострадавших.

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