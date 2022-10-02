В пяти епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины

Главное: В Ровенской, Сумской, Полесско-Сарненской, Кременчугской и Харьковской епархиях состоялись отпевания погибших воинов ВСУ, защищавших нашу Родину от российской агрессии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования семьям и призвали молиться за упокой душ погибших защитников.

В Ровенской епархии 29 сентября отпели двух погибших Защитников Родины.

В Покровском храме села Хотинь священники епархии совершили чин отпевания 23-летнего воина Андрея Грановского, с началом войны ушедшего добровольцем защищать Родину от российских захватчиков.

В Иоанно-Богословском храме села Головницы благочинный Второго Корецкого благочиния протоиерей Николай Шевчук в сослужении епархиального духовенства возглавил чин отпевания 29-летнего воина Василия Окушко.

В Димитриевском храме села Стецьковка Сумской епархии отпели 42-летнего воина Сергея Литовцева.

Чин похорон совершил благочинный Сумского районного округа, настоятель храма протоиерей Владимир Глущенко.

Священники Полесско-Сарненской епархии в Воскресенском храме села Орловка Березновского благочиния отпели погибшего военнослужащего Андрея Иванова, который с первых дней российского вторжения, находясь в рядах ВСУ, стоял на защите родной Украины.

30 сентября в Семеновском благочинии Кременчугской епархии проводили в последний путь павшего Защитника Украины Юрия Требина.

«С 2015 по 2018 год проходил службу в зоне АТО. Служил преданно, с мужеством и рвением, участвовал в самых горячих боях, защищал город Счастье и другие населенные пункты Луганщины. Некоторое время Юрий работал за границей в Польше. Там и узнал о полномасштабном вторжении и сразу решительно и окончательно решил ехать домой, чтобы стать в защиту своей Родины, которую любил», — сообщает епархиальная пресс-служба.

Погиб Герой 26 сентября, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Еще один погибший Защитник Украины был отпет в храме в честь святой равноапостольной княгини Ольги города Харьков.

Вечная память Героям.

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