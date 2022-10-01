Ванга предсказала сроки окончания войны в Украине

Главное: Кум Ванги заявил о том, что сбывается ее пророчество, касающееся русско-украинской войны.

Детали: Сергей Косторной, который называет себя кумом Ванги, заявил, что ее пророчество, касающееся русско-украинской войны начинает сбываться. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

По его словам: «Октябрь — это время решительных действий, в сентябре была подготовка к этому. Ванга говорила, что все произойдет в Год Златорогого Тура. А значит — в этом году. Она предсказывала, что все завершится, когда упадут листья и выпадет снег. Это будет, получается, конец осени... Поэтому осенью военная часть может быть завершена».

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