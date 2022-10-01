На Закарпатье священники и волонтеры УПЦ поддерживают детей-сирот из Днепра

Главное: Священники Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви помогают вынужденно переселенным детям-сиротам из детдомов Днепра.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, настоятель Свято-Троицкого храма Мукачево, протоиерей Ярослав Попович передал детям-сиротам из детдомов «Обійми», «Барвінок» из Днепра и вдове — переселенке с 10 детьми из Чернигова обувь, одежду, лекарства, велосипеды, электротехнику, ковер.

В храме организован сбор продуктов и обуви для детей.

«По состоянию на сегодняшний день детям — сиротам нужны: холодильник, овощи (помидоры, огурцы), маринованные огурцы, колбаса, сыр твердый, йогурты, фрукты (из расчета на 40 детей). Сбор продуктов проводится в Свято-Троицком храме (м-н Паланок, Мукачево)», — поделились в епархии.

Как сообщалось ранее, в Киеве сотрудники Отдела по социально-гуманитарным вопросам передали гуманитарную помощь переселенцам и социально незащищенным слоям населения.

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