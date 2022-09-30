Ученые рассказали, какой вред климату наносит биткоин

Главное: Влияние биткоина на климат хуже, чем выращивание говядины, и с каждым днем ситуация усугубляется еще больше. Данная криптовалюта в настоящее время составляет около 41 процента доли мирового рынка среди криптовалют.

Детали: Американские исследователи заявили, что влияние криптовалюты биткоина на климат хуже, чем выращивание говядины, и с каждым днем ситуация усугубляется еще больше. Она наносит тот же ущерб атмосфере, что и сырая нефть, пишет Science Аlert.

Об этом стало известно по результатам нового трехстороннего анализа. Они показали, что биткоин потенциально неустойчив и может иметь катастрофические социальные и экологические последствия в будущем.

В частности, с 2016 по 2021 год выбросы парниковых газов в эквиваленте CO 2 для биткоинов выросли с менее чем тонны (метрической тонны) на монету до 113 тонн на монету.

Каждый биткоин, добытый в 2021 году, нанес ущерб климату в размере 11 315 долларов США, что в целом составило около 3,7 миллиарда долларов США. И это только за этот год.

Его климатический ущерб в среднем составляет 35 процентов от его рыночной стоимости. А ущерб климату от биткоина на доллар был лишь немного меньше, чем у природного газа (46 центов за доллар стоимости) и бензина из сырой нефти (41 цент за доллар стоимости).

«В совокупности результаты представляют собой набор красных флажков для любого рассмотрения в качестве устойчивого сектора (инвестиционного или иного). В то время как сторонники регулярно предлагают его как своего рода цифровое золото с точки зрения ущерба для климата, он больше похож на цифровую нефть», — отметили экономист-эколог из Университета Нью-Мексико Бенджамин Джонс и его коллеги.

Сам майнинг биткоинов основан на экспоненциальном росте вычислительной мощности, что, в свою очередь, требует экспоненциально большего количества электроэнергии. Если бы вычислительные усилия, необходимые для майнинга блокчейнов, обеспечивались возобновляемыми источниками энергии, система могла бы быть более устойчивой. Но сегодня оценки показывают, что более 60 процентов электростанций работают на ископаемом топливе, таком как уголь и природный газ.

«В отсутствие таких изменений, возможно, пришло время отказаться от обычного подхода и рассмотреть возможность коллективных действий, таких как ужесточение регулирования», — пишут Джонс и его коллеги.

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