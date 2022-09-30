Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые рассказали, какой вред климату наносит биткоин

Ученые рассказали, какой вред климату наносит биткоин

Александр Панько
30.09.22 16:53
141
Ученые рассказали, какой вред климату наносит биткоин

Главное: Влияние биткоина на климат хуже, чем выращивание говядины, и с каждым днем ситуация усугубляется еще больше. Данная криптовалюта в настоящее время составляет около 41 процента доли мирового рынка среди криптовалют.

Детали: Американские исследователи заявили, что влияние криптовалюты биткоина на климат хуже, чем выращивание говядины, и с каждым днем ситуация усугубляется еще больше. Она наносит тот же ущерб атмосфере, что и сырая нефть, пишет Science Аlert.

Об этом стало известно по результатам нового трехстороннего анализа. Они показали, что биткоин потенциально неустойчив и может иметь катастрофические социальные и экологические последствия в будущем.

В частности, с 2016 по 2021 год выбросы парниковых газов в эквиваленте CO 2 для биткоинов выросли с менее чем тонны (метрической тонны) на монету до 113 тонн на монету.

Каждый биткоин, добытый в 2021 году, нанес ущерб климату в размере 11 315 долларов США, что в целом составило около 3,7 миллиарда долларов США. И это только за этот год.

Его климатический ущерб в среднем составляет 35 процентов от его рыночной стоимости. А ущерб климату от биткоина на доллар был лишь немного меньше, чем у природного газа (46 центов за доллар стоимости) и бензина из сырой нефти (41 цент за доллар стоимости).

«В совокупности результаты представляют собой набор красных флажков для любого рассмотрения в качестве устойчивого сектора (инвестиционного или иного). В то время как сторонники регулярно предлагают его как своего рода цифровое золото с точки зрения ущерба для климата, он больше похож на цифровую нефть», — отметили экономист-эколог из Университета Нью-Мексико Бенджамин Джонс и его коллеги.

Сам майнинг биткоинов основан на экспоненциальном росте вычислительной мощности, что, в свою очередь, требует экспоненциально большего количества электроэнергии. Если бы вычислительные усилия, необходимые для майнинга блокчейнов, обеспечивались возобновляемыми источниками энергии, система могла бы быть более устойчивой. Но сегодня оценки показывают, что более 60 процентов электростанций работают на ископаемом топливе, таком как уголь и природный газ.

«В отсутствие таких изменений, возможно, пришло время отказаться от обычного подхода и рассмотреть возможность коллективных действий, таких как ужесточение регулирования», — пишут Джонс и его коллеги.

В тему: Стала известна страна, которая первой в мире сделала биткоин платежным средством.

Тэги: общество, климат, биткоин

Комментарии

Статьи

28.09.22 16:31

Украинцы недовольны уровнем доходов, но готовы снижать планку зарплат и далее

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Главный угольный трейдер Украины Дмитрий Коваленко во время войны продолжает работать с Россией: схемы, детали и подробности
29.09.22 23:43

Главный угольный трейдер Украины Дмитрий Коваленко во время войны продолжает работать с Россией: схемы, детали и подробности

Автор: Skelet.info

Выбор редакции
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.09.22 16:29

В ОП отреагировали на выступление Путина
30.09.22 16:15

На западе Украины существует угроза подтопления
30.09.22 15:58

Путин «присоединил» к России четыре области Украины
30.09.22 15:49

Путин объявил об аннексии четырех областей Украины
30.09.22 15:34

В России правоохранителям запретили покидать страну
30.09.22 15:23

Священник УПЦ объяснил, что важнее: литургия или молитва святым
30.09.22 15:17

На Волыни освящен храм УПЦ в честь Рождества Богородицы
30.09.22 14:59

В Кремле отказываются отвечать на вопрос о ядерной эскалации
30.09.22 14:56

НБУ ввел очень важный запрет
30.09.22 14:36

Пентагон создаст новое командование для помощи Украине
30.09.22 16:29

В ОП отреагировали на выступление Путина
30.09.22 15:58

Путин «присоединил» к России четыре области Украины
30.09.22 15:49

Путин объявил об аннексии четырех областей Украины
30.09.22 14:56

НБУ ввел очень важный запрет
30.09.22 13:57

Зеленский спрогнозировал сроки вступления Украины в ЕС
30.09.22 12:09

В СНБО анонсировали фундаментальные решения для страны
30.09.22 11:53

В НБУ рассказали, будет ли доллар по 50 гривен
30.09.22 10:03

На выезде из Запорожья под обстрел попали гражданские автомобили: погибли десятки людей
30.09.22 09:13

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 59 тысяч солдат
29.09.22 16:06

Зеленский созывает срочное заседание СНБО
27.09.22 12:45

Кто не подходит для службы в ВСУ
28.09.22 10:12

Стало известно, почему умер Борис Моисеев
27.09.22 14:18

Пушкин, Петр I и Сталин: россияне назвали самых выдающихся людей прошлого
28.09.22 09:08

Европейские страны просят своих граждан срочно покинуть РФ
26.09.22 15:17

Коронавирус напоминает украинцам, что он никуда не делся
29.09.22 12:01

В России родители держали маленькую дочь на цепи
27.09.22 09:04

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в октябре 2022
27.09.22 16:58

Умер Борис Моисеев
27.09.22 13:53

В ОП объяснили, от чего зависит мобилизация в стране
26.09.22 10:45

Усик хочет сниматься в кино
Фото и Видео
Путин «присоединил» к России четыре области Украины
Путин «присоединил» к России четыре области Украины
Путин «присоединил» к России четыре области Украины
Путин «присоединил» к России четыре области Украины
Путин объявил об аннексии четырех областей Украины
Путин объявил об аннексии четырех областей Украины
Известный украинский актер попал в серьезное ДТП
Известный украинский актер попал в серьезное ДТП
Ракетный удар по машинам в Запорожье: число жертв растет
Ракетный удар по машинам в Запорожье: число жертв растет
Беспилотник атаковал образовательный центр в Афганистане – погибли десятки людей
Беспилотник атаковал образовательный центр в Афганистане – погибли десятки людей
Появилось видео последствий смертельного урагана во Флориде
Появилось видео последствий смертельного урагана во Флориде
ДТП в Одесской области: пострадали 17 людей
ДТП в Одесской области: пострадали 17 людей
В Киеве «заминировaли» все школы
В Киеве «заминировaли» все школы
Появилось видео, как Байден ищет… мертвую конгрессвумен
Появилось видео, как Байден ищет… мертвую конгрессвумен
В Бразилии обрушился мост с автомобилями – погибли люди
В Бразилии обрушился мост с автомобилями – погибли люди
fraza.com
Новости блогосферы
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка
25.09.22 18:58

Оргия на горе Щекавиця: киевляне строят планы на случай ядерного удара по столице
23.09.22 20:28

Почему украинских студентов не выпускают на учебу за границу? Потому, что у них нет влиятельных папиков

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.