На западе Украины существует угроза подтопления

Главное: В горных районах на западе Украины существует угроза формирования небольших селевых потоков (II уровень опасности — оранжевый). Повышение уровня воды в реках ожидается в период с 30 сентября по 2 октября.

Детали: В ближайшие в Украине дни есть вероятность подтоплений и схода селевых потоков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

30 сентября — 2 октября на реках Закарпатской области и 1-3 октября на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровня воды на 0,2-1,5 метра.

1-2 октября в местах прохождения сильных дождей в Закарпатской области прогнозируют формирование значительного местного и склонного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах.

«В горных районах существует угроза формирования небольших селевых потоков (II уровень опасности — оранжевый)», — предупреждают в гидрометцентре.

В тему: В ближайшие выходные в Украине ожидается дождливая и прохладная погода.