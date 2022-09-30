В России правоохранителям запретили покидать страну

Главное: Российским полицейским запретили покидать страну. А правоохранители, имеющие допуск к гостайне, должны сдать загранпаспорта.

Детали: В России полицейским запретили выезжать за границу на фоне продолжающейся мобилизации. Об этом сообщают российские СМИ.

Как утверждает российское издание «База», распоряжение о запрете выезда было подписано 23 сентября. Запрет действует в отношении всего личного состава и руководства МВД, включая женщин.

Полицейским нельзя выезжать даже в 15 стран, которые силовикам ранее рекомендовали для посещения. Речь идет о Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Китае, Таиланде, Кубе, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии. А правоохранители, имеющие допуск к гостайне, должны сдать загранпаспорта.

Теперь тем, у кого ранее был согласован заграничный отдых, нужно предоставить копии билетов и брони отелей, которые были сделаны до 21 сентября.

Как пишет издание, даже это не гарантирует возможности выезда. Одной из сотрудниц правоохранительных органов РФ запретили выезд, несмотря на брони билетов и отелей.

В тему: Россияне пытаются спешно покинуть страну.