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Новости > Священник УПЦ объяснил, что важнее: литургия или молитва святым

Священник УПЦ объяснил, что важнее: литургия или молитва святым

Александра Кудрявцева
30.09.22 15:23
78
Священник УПЦ объяснил, что важнее: литургия или молитва святым

Главное: Литургия — главное Таинство Православной Церкви. Любая молитва — искренний разговор с Богом.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

"Наши молитвословы изобилуют различными молитвами к святым и множественными молитвами ко Пресвятой Богородице пред Ее многими иконами. И это хорошо. Но здесь есть и опасный момент. Момент, когда человек может впасть в некое язычество. Когда христианин видит в православии лишь земной, материальный момент. Пример такого мышления: «Вот я сейчас о детях помолюсь святому Николаю. Потом обязательно Пресвятой Богородице перед Ее Остробрамской иконой, чтобы с домом было всё в порядке. Потом блаженной Ксении Петербургской или святому мученику Иоанну Сочавскому, чтобы денежки были. Потом апостолу любви Иоанну Богослову, чтобы любовь была в семье. Потом «Неупиваемой Чашеˮ, чтобы муж не пил. А еще, может быть, и несколько акафистов почитаю», — отметил священник и напомнил, что, по словам святителя Феофана Затворника, молитва — это творчество души.

«Да, есть форма, есть молитвы, данные нам святыми отцами. Но и их слова должны стать нашими, родными, своими, сродными нашему сердцу. Молитва от слова „молоть“, как вода падает на жернова мельницы, и те перемалывают нашу, погрязшую в грехах, в страстях, человеческую природу в небесную духовную муку, годную для Царствия Небесного. И если человек молится только по материальным соображениям, то молитва для него — это мучение, это тягостная ноша. И такой человек может читать множество акафистов, других самых различных молитв, но всё как-то до сути и до цели может не достать», — подчеркнул отец Андрей.

Он обратил внимание, что часто приходиться видеть, как человек молится в спешке.

"Я не говорю, что не надо читать молитвы по потребности. Надо. Нужно и за детей помолиться, и за мужа, и за жену, и за дом свой (особенно в это время), и за блага различные материальные, за "хлеб наш насущный".Но о главном также не следует забывать. Главное нужно возвести во главу угла — в первую очередь. Православие — это изменение себя. Внутреннее духовное качественное изменение. И если оно не состоялось, значит, и ты не состоялся, и спасение твое не состоялось«, — дал совет священник.

Он объяснил, что недаром в начале молитвенного правила верующие призваны побыть в тишине и начать свой разговор с Богом в состоянии покоя.

Отец Андрей подчеркнул, что в церковном богослужении главенствующее место занимает Божественная литургия: на ней происходит великое Таинство Евхаристии — пресуществление (изменение, превращение) хлеба, вина и воды в Тело и Кровь Христовы.

«Иногда можно видеть, как человек Литургии предпочитает молебен с акафистом или освящение чего-нибудь. Это, конечно, неправильно. Можно и нужно и молебен с акафистом, и освящение того, что тебе нужно. Но когда совершается Литургия, всё оставь. И внимай. Потому что Сам Бог сходит к тебе и открывается тебе, чтобы ты восшел, и открылся Ему, и соединился с Ним», — подытожил священник.

В тему: Управделами УПЦ объяснил, как покаяние поможет изменить жизнь.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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