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Новости > В Кремле отказываются отвечать на вопрос о ядерной эскалации

В Кремле отказываются отвечать на вопрос о ядерной эскалации

Агата Кловская
30.09.22 14:59
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В Кремле отказываются отвечать на вопрос о ядерной эскалации

Главное: У Путина отказались отвечать на вопрос, рассматривают ли возможность применение ядерного оружия в случае контрнаступления ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «не хочет развивать тему».

Детали: В Кремле не захотели отвечать на вопрос, будут ли считать «нападением на Россию» контрнаступление ВСУ на оккупированных территориях, которые РФ готовится аннексировать. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «не хочет развивать тему» ядерной эскалации, сообщает Интерфакс.

«О ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех вести себя ответственно», — сказал Песков.

На вопрос о том, будет ли Россия распространять свою ядерную доктрину на оккупированные украинские территории, которые готовится аннексировать, и будет ли расценивать контрнаступление на них как «покушение на территориальную целостность», если собирается объявить их «своими», Песков посоветовал перечитать документ.

«Вы абсолютно неправильно процитировали доктрину. Там очень важная правильная формулировка, я вам советую еще раз внимательно ее прочитать», — ответил пресс-секретарь Путина, не уточняя, что именно он имеет в виду.

В тему: Применит ли Путин тактическое ядерное оружие против Украины и какие могут быть последствия?

Тэги: Кремль, Дмитрий Песков, ядерное оружие, ядерный удар, война в Украине

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