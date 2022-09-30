НБУ ввел очень важный запрет

Главное: Переводы с украинских карт на иностранные банки запрещаются. Сделал это НБУ.

Детали: НБУ с 5 октября вводит запрет на переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков. Р2Р-переводы станут недоступны.

Информируется, что разрешение на Р2Р-переводы, принятое в апреле 2022 года, дало возможность украинцам поддержать во время тяжелейшего периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны на фоне войны.

Сообщается: «После более чем семи месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за рубежом уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются».

Уверяется, что украинцы и дальше будут иметь возможность переводить средства за границу для оплаты обучения (на счета учебных заведений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов.

Также финансовый регулятор с 1 октября разрешил переводить средства за границу для оплаты обучения на счет юридического лица-нерезидента, которое в соответствии с предоставленными учебным заведением полномочиями осуществляет прием средств.

Подчеркивается, что люди могут переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента. Кроме того, будет сохраняться разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тысяч в эквиваленте, который является общим для этих операций и для операций, относящихся к quasi cash.

Справка :

P2P-переводы представляют переводы с карты на карты, когда одно физическое лицо со своей карты осуществляет перевод на карту другого лица, а во время операции списывается соответствующая сумма средств с одной банковской карты и зачисляется на другую.

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