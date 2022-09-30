На выезде из Запорожья под обстрел попали гражданские автомобили: погибли десятки людей

Главное: На выезде из Запорожья под ракетный удар попала гражданская колонна. Погибли десятки людей.

Детали: На выезде из Запорожья произошла трагедия. Тут под ракетный удар попала гражданская колонна.

Как сообщает глава местной ОВА Александр Старух, жертвами стали не менее 23 человек, а еще 28 людей получили ранения.

В то же время заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко информируется, что по колонне со стороны россиян выпустили ракеты с помощью системы ЗРК «С-300».

Он отмечает: «Четыре ракетных удара нанесены в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины. Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию».

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