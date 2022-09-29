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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Агата Кловская
29.09.22 16:06
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Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Главное: Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Состоится оно завтра, 30 сентября.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский на завтра созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, программа заседания и другие подробности будут объявлены немного позже.

Заседание запланировано завтра.

 

 

В тему: Данилов рассказал, что Украина согласна обсуждать с РФ. И посоветовал Кремлю поспешить.

Тэги: общество, политика, СНБО, Владимир Зеленский, война в Украине

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