Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Главное: Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Состоится оно завтра, 30 сентября.
Детали: Президент Украины Владимир Зеленский на завтра созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
По его словам, программа заседания и другие подробности будут объявлены немного позже.
Заседание запланировано завтра.
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