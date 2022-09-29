В Беларуси начали массово вручать повестки

Главное: Жители Минска и Бобруйска начали массово получать повестки в военкомат. Власти Могилевской области, в которой находится Бобруйск, отметили, что это не мобилизация.

Детали: В белорусских городах Минск и Бобруйск местные жители начали массово получать повестки в военкоматы. Об этом сообщает «Белсат».

По информации издания, в Бобруйске от жителей требуют явиться в военкомат для «вручения мобилизационного предписания». При этом на местных предприятиях у мужчин проверяют прописку и фактическое место жительства, номера мобильных и домашних телефонов.

Власти Могилевской области, в которой находится Бобруйск, отметили, что это не мобилизация.

«Ни о какой мобилизации — частичной или полной — речи не идет. Это рутинная повседневная, ежегодная работа чиновников военного комиссариата. На сегодняшний день необходимости в проведении мобилизационных мероприятий в республике нет», — заявил военный комиссар Могилевской области Александр Хорошкин.

Отметим, лидер белорусского режима Александр Лукашенко ранее заявлял, что мобилизацию объявлять не планируется.

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