В Крыму прогремели около десяти взрывов

Главное: Накануне во временно оккупированном Крыму гремели взрывы. Громко было в районе пгт Санаторное рядом с Ялтой. Также в Алупке было слышно около 10 взрывов.

Детали: Во временно оккупированном Крыму в среду, 28 сентября, прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что мощные взрывы были слышны в разных местах.

Жители сообщают о возможных взрывах в районе пгт Санаторное рядом с Ялтой. Кроме того, в Алупке было слышно около 10 взрывов.

В тему: В России прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в 10 городах.