Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 58 580 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 58 580 солдат. Уничтожено 2 325 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на четверг, 29 сентября.

Информируется, что погибли уже 58 580 солдат.

Кроме этого сообщается о таком уроне РФ: 2 325 танков, 4 909боевых бронированных машин, 1 385 артиллерийских систем, 331 реактивная система залпового огня, 175 средств ПВО, 262 самолета, 224 вертолета, 995 БПЛА оперативно-тактического уровня, 246 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 751 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 131 единица специальной техники.

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