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Новости > Скончался легендарный рэпер Coolio

Скончался легендарный рэпер Coolio

Агата Кловская
29.09.22 09:23
207
Скончался легендарный рэпер Coolio

Главное: Умер известный рэпер Coolio. Ему было 59 лет. Причина смерти — остановка сердца.

Детали: В среду, 28 сентября, в США скончался известный рэпер Coolio (Артис Леон Айви-младший). Ему было 59 лет.

Артист прославился благодаря песне Gangsta’s Paradise, который был записан в 1995-м году вместе с другим музыкантом L.V.

Песня звучала в фильме «Опасные умы». За композицию артист получил премию «Грэмми».

Известно, что Coolio был найден мертвым в доме своего друга в Лос-Анджелесе.

Причиной смерти называют остановку сердца.

В тему: В США застрелили популярного рэпера.

Тэги: США, мир, музыка, культура, рэперы, Coolio

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