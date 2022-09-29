Скончался легендарный рэпер Coolio

Главное: Умер известный рэпер Coolio. Ему было 59 лет. Причина смерти — остановка сердца.
Детали: В среду, 28 сентября, в США скончался известный рэпер Coolio (Артис Леон Айви-младший). Ему было 59 лет.
Артист прославился благодаря песне Gangsta’s Paradise, который был записан в 1995-м году вместе с другим музыкантом L.V.
Песня звучала в фильме «Опасные умы». За композицию артист получил премию «Грэмми».
Известно, что Coolio был найден мертвым в доме своего друга в Лос-Анджелесе.
Причиной смерти называют остановку сердца.
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