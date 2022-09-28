На Тернопольщине митрополит УПЦ освятил поклонный крест

Главное: В Тернопольской области освятили обновленный поклонный крест в селе Залесцы.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук правозащитницы Виктории Кохановской, крест освятил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.
В селе Залесцы Тернопольской области освятили обновленный поклонный крест.
Церковная община вместе с настоятелем собрала средства на обновление святыни.
Ранее в Харькове освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого Алексия, человека Божия.
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