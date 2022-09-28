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Новости > На Тернопольщине митрополит УПЦ освятил поклонный крест

На Тернопольщине митрополит УПЦ освятил поклонный крест

Александра Кудрявцева
28.09.22 16:13
84
На Тернопольщине митрополит УПЦ освятил поклонный крест

Главное: В Тернопольской области освятили обновленный поклонный крест в селе Залесцы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук правозащитницы Виктории Кохановской, крест освятил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

В селе Залесцы Тернопольской области освятили обновленный поклонный крест.

Церковная община вместе с настоятелем собрала средства на обновление святыни.

Ранее в Харькове освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого Алексия, человека Божия.

В тему: Архиепископ УПЦ объяснил духовное значение Креста Господнего.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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