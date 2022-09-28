На Тернопольщине митрополит УПЦ освятил поклонный крест

28.09.22 17:41

В Шегини задерживают студентов, требующих выпустить их из Украины на учебу

28.09.22 17:34

Бросивший жену британец и украинская беженка София Каркадым разошлись, дело дошло до ареста

28.09.22 17:20

В УПЦ объяснили, как испытания помогают приблизиться к Богу

28.09.22 17:18

Сообщество «Оргия на Щекавице когда е@@нет» заблокировали из-за... порнухи

28.09.22 16:55

В Госдуме РФ назначили заседание по аннексии украинских территорий

28.09.22 16:50

В сети появились фото разрушений Святогорской лавры

28.09.22 16:38

Священник УПЦ из Черниговщины нуждается в помощи на операцию

28.09.22 16:33

Еврокомиссия одобрила потолок цены на нефть РФ

28.09.22 16:16

ВСУ к середине следующего года будут в Крыму, — генерал США

28.09.22 15:47

Данилов рассказал, что Украина согласна обсуждать с РФ. И посоветовал Кремлю поспешить