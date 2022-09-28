В Госдуме РФ назначили заседание по аннексии украинских территорий

Главное: В следующий понедельник российские депутаты намерены провести пленарное заседание. На нем они собираются «узаконить» «присоединение» временно оккупированных территорий Украины.

Детали: Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 3 октября созывает российских парламентариев на заседание по поводу «присоединения» оккупированных территорий Украины после «референдумов». Об этом в среду, 28 сентября, сообщают росСМИ.

По словам Володина, такая корректировка нужна, чтобы депутаты приняли так называемые «законодательные решения» по итогам псевдореферендумов на оккупированном Донбассе.

«Речь идет о переносе региональной недели с 3 октября на 10, соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00 для того, чтобы до этого провести заседания Совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Государственной думы и комитеты», — заявил Володин.

По его словам, депутатам Госдумы нужно «остаться на следующей неделе в Москве» для «принятия решений по референдуму на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях».

В тему: Сценарии развития событий после «референдумов» в оккупированных областях Украины.