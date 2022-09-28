Стало известно, сколько установок NASAMS Украина получит в ближайшее время

Главное: В ближайшее время США передадут Украине две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, или до 16 пусковых установок. Дальше Киев намерен запросить больше такого вооружения, чтобы, наконец, закрыть небо над Украиной.

Детали: На первом этапе США передадут Украине две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, или до 16 пусковых установок. Такие данные озвучил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге во вторник, 27 сентября.

«Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS — это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок», — сказал он.

По словам спикера, дальше «надо смотреть на мощности производства или делать на дипломатическом уровне шаги, чтобы нам мир помогал именно этими системами, которых нам нужно достаточно много».

Игнат также информировал, что первые NASAMS будут доставлены в Украину в ближайшее время.

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