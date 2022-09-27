Умер Борис Моисеев

Главное: На 69-м году жизни после продолжительной болезни скончался Борис Моисеев. В последнее время он был почти парализован.

Детали: В 68 лет скончался русский певец Борис Моисеев. Причину смерти артиста пока не сообщили. Об этом сообщил его арт-директор.

В 2010 году исполнитель хита «Голубая луна» перенес первый инсульт. Спустя пять лет Моисеева настиг второй. Из-за недуга у артиста перестали двигаться левая рука и верхняя губа.

В июне этого года грузинский журналист Отар Кушанашвили рассказал, что певец много лет не давал концерты из-за тяжелого состояния здоровья. По словам грузина, исполнитель был почти парализован и ежедневно прощался с жизнью.

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