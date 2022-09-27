В СМИ оценили потери российской экономики от мобилизации

Главное: Путинская мобилизация нанесет ущерб всем отраслям экономики России. Но больше всего она ударит по сельскому хозяйству и строительству.

Детали: Частичная мобилизация в России ненесет существенный урон самым слабым местам экономики РФ, пишет Bloomberg во вторник, 27 сентября.

Журналисты подсчитали, что если в РФ будут мобилизованы 300 тысяч человек, то это заставит примерно одного из ста активных работников страны увольняться с работы, чтобы идти на фронт. В сочетании с оттоком бегущих из страны россиян, чтобы избежать мобилизации, это создаст дефицит рабочей силы.

Опрошенные изданием российские экономисты считают, что мобилизация также нанесет ощутимый удар по потребительским настроениям, что приведет к существенному падению внутреннего спроса. По их прогнозам, мобилизация прибавит еще 0,5% сокращения ВВП в этом году.

Bloomberg пишет, что многие российские компании пытаются предотвратить призыв своих работников. Причем высокотехнологичные предприятия, которым пообещали, что их сотрудников не будут призывать на службу, столкнулись с тем, что их работников также мобилизуют, из-за чего некоторые компании зафрахтовали частные самолеты для эвакуации своего персонала в другие страны.

При этом ожидается, что наибольший удар мобилизация, вероятно, нанесет по отраслям сельского хозяйства и строительства, поскольку большинство призывников являются выходцами из сельской местности.

По словам экспертов, в долгосрочной перспективе мобилизация и рост числа погибших и раненых в войне снизит и без того небольшую численность россиян наиболее трудоспособного возраста.

Кроме того, чтобы привлечь дополнительные средства в течение двух лет в РФ планируют значительно повысить сбор налога на прибыль, вырастут и регулируемые государством коммунальные услуги.

В тему: Бегущим в Грузию россиянам повестки выдают уже прямо на границе.