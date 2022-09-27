В ООН озвучили свою цифру погибших в Украине мирных жителей

Главное: ООН подтвердила гибель почти 6 тысяч гражданских в Украине. Казни гражданских лиц Вооруженными силами России зафиксированы более чем в 30 населенных пунктах Украины.

Детали: В ходе полномасштабной агрессии России против Украины погибли 5 996 мирных граждан, 8 848 получили ранения. Об этом сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 27 сентября.

«По состоянию на эту неделю мы задокументировали, что 5 996 человек погибли и 8 848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Эти цифры отображают подтвержденные отдельные инциденты, а фактические цифры значительно выше», — сказала Богнер на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, зафиксировано повреждение или разрушение 252 медицинских учреждений и 415 учебных заведений по всей стране, хотя реальные цифры также выше.

«Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения, зафиксированных с 24 февраля, вызвано применением в населенных пунктах оружия взрывного действия, преимущественно российскими Вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами. Регулярно применялись обстрелы с тяжелой артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары, включительно с оружием, способного нести кассетные боеприпасы», — рассказала Богнер.

Она подчеркнула, что масштабы повреждений и разрушений убедительно свидетельствуют о наличии нарушения международного гуманитарного права.

Богнер добавила, что ММПЧУ серьезно обеспокоена незаконными убийствами, включительно с суммарными казнями гражданских лиц Вооруженными силами России более чем в 30 населенных пунктах в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

«После нескольких выездов в населенные пункты Киевской и Черниговской областей мы подтвердили факты умышленных убийств гражданских лиц российскими Вооруженными силами. В некоторых случаях они расстреливали гражданских, когда те убегали на своих машинах, переходили дорогу пешком или собирали базовые продукты питания, иногда это делали снайперы. В других случаях убийства равнялись суммарным казням», — сообщила глава ММПЧУ.

Это уже 34 доклад о ситуации с правами человека в Украине. Он охватывает период с 1 февраля до 31 июля 2022 года. Выводы основываются на информации, полученной в результате 78 выездов на места, 20 посещениях мест содержания под стражей, 1024 интервью с жертвами, свидетелями нарушений прав человека, их родственниками и адвокатами, представителями правительства, а также другими источниками информации.

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