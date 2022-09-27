App Store подсунул россиянам жирную свинью

Главное: App Store удалил ряд российских приложений. Все приложения Вконтакте (VK) — VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почта Mail.ru больше недоступны для скачивания.
Детали: Из цифрового магазина компании Apple — App Store был удален ряд российских мобильных приложений, в частности, Вконтакте (VK) и почта Mail.ru, сообщает Медуза.
Помимо этого, из App Store пропали другие приложения холдинга VK — VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ.
Также из магазина приложений пропало приложение почты Mail.ru, входящей в экосистему VK. При этом приложение Одноклассников и мессенджера Там-Там все еще можно скачать.
В магазине приложений Google Play приложения VK все еще доступны.
В самом VK подтвердили, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store.
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