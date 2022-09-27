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Новости > Бегущим в Грузию россиянам повестки выдают уже прямо на границе

Бегущим в Грузию россиянам повестки выдают уже прямо на границе

Александр Панько
27.09.22 15:43
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Бегущим в Грузию россиянам повестки выдают уже прямо на границе

Главное: Россиянам начали выдавать повестки на границе с Грузией. Перед этим в РФ заявили о создании военкомата возле КПП Верхний Ларс.

Детали: Гражданам РФ, которые подлежат частичной мобилизации, начали выдавать повестки на границе России и Грузии. Об этом заявили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, сообщает пропагандисткое информагентство ТАСС во вторник, 27 сентября.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что государственным органам Грузии, Казахстана и других стран по вопросам принудительного возвращения россиян обращения «не направляли, не разрабатывали и не планируют».

Отметим, что в сторону границы с Грузией в очереди было больше пяти тысяч машин.

В тему: Всего за сутки из России в Грузию выехали более десяти тысяч человек.

Тэги: Россия, Грузия, повестка, бегство, мобилизация, война в Украине

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