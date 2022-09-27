Лукашенко пожаловался Путину, что их никто не уважает

Главное: Александр Лукашенко заявил, что ему и Путину не хватает уважения. Он считает, что Европа должна понять и принять необходимость сотрудничать с Россией и Беларусью.

Детали: Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия и Беларусь не будут терпеть унижения от Европы. Путин же призвал Запад уважать Россию. Об этом сообщает белорусское провластное информагентство Белта.

«Европа, если она отшумела, я о тех за океаном не говорю, пусть они думают. Я им уже трижды сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им нужно. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще нужно? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят — не надо», — сказал Лукашенко.

В свою очередь Путин, комментируя слова Лукашенко, призвал Запад с уважением относиться к России.

«С уважением к нам относиться», — сказал Путин.

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