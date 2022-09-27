В Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии – заболели дети

Главное: В Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии. Дети заболели в интернате.

Детали: В одном из детских домов-интернатов в Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии. Как передает Центр общественного здоровья, в нем пребывают дети-инвалиды.

Информируется: «При проведении планового профилактического обследования подопечных интерната были выявлены у семерых из них признаки начальной стадии дифтерии. Все они госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу».

Сообщается, что специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней провели отбор материала для бактериологического обследования у 165 контактных лиц. Также идет изучение их вакцинального статуса.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Справка:

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для него характерно местное фибринозное воспаление (преимущественно слизистых ротоглотки) и явления общей интоксикации с поражением сердечнососудистой и нервной систем, почек.

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