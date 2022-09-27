Пушкин, Петр I и Сталин: россияне назвали самых выдающихся людей прошлого

Главное: Александр Пушкин признан самым выдающимся человеком в прошлом России. Прошел социологический опрос.

Детали: В России прошел опрос с целью определить самых выдающихся людей прошлого. Его провел ВЦИОМ.

Набрав 21%, победил поэт Александр Пушкин.

Кроме этого 20% голосов получил император Петр I, а за советского лидера Иосифа Сталина высказались 17% россиян.

Также по 8% набрали ученый Михаил Ломоносов и революционер Владимир Ленин.

Отметим, что затруднились ответить 25%.

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