Пушкин, Петр I и Сталин: россияне назвали самых выдающихся людей прошлого

Главное: Александр Пушкин признан самым выдающимся человеком в прошлом России. Прошел социологический опрос.
Детали: В России прошел опрос с целью определить самых выдающихся людей прошлого. Его провел ВЦИОМ.
Набрав 21%, победил поэт Александр Пушкин.
Кроме этого 20% голосов получил император Петр I, а за советского лидера Иосифа Сталина высказались 17% россиян.
Также по 8% набрали ученый Михаил Ломоносов и революционер Владимир Ленин.
Отметим, что затруднились ответить 25%.
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