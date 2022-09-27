В Генштабе подтвердили освобождение важного города на Харьковщине

Главное: В Генштабе официально подтвердили освобождение Купянска-Узлового на Харьковщине. Именно через железнодорожную станцию этого поселка российские оккупанты перебрасывали на фронт свою военную технику.

Детали: Генштаб ВСУ впервые подтвердил освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Об этом в понедельник, 26 сентября, говорится на Facebook-странице Генштаба.

В сводке сказано, что силы обороны зашли в поселок Купянск-Узловой.

Также, в сводке Генштаба за понедельник сообщается, что российские войска обстреливали ряд населенных пунктов на Слобожанском направлении. Среди них — три пригорода Купянска на левом берегу реки Оскол: села Кучеровка, Петропавловка, а также Купянск-Узловой.

Купянск-Узловой — это большой поселок, где находится одноименная железнодорожная станция, которую Россия раньше использовала для переброски сил из Белгорода на оккупированную территорию.

В тему: На Харьковщине ВСУ освободили еще одно село.