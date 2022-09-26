Конотопский митрополит УПЦ рассказал о жизни епархии в оккупации

Главное: В Конотопской епархии Украинской Православной Церкви во время оккупации люди горячо молились о спасении.

Владыка отметил, что как только город был оккупирован, людей сковал страх - по улицам ехали танки, БТР.

«Возле кафедрального собора завязались бои. Однако, все отшумело. Проехали они с техникой дальше, в села, и через пару дней буквально в городе Конотоп началась снова жизнь», – рассказал архиерей.

Митрополит добавил, что люди не понимали, как такое могло случиться, и обратились к Богу.

«Духовно стали еще горячее молиться к Богу, люди поспешили в храмы, даже те, кто и не ходил никогда, однако, потом, спустя месяц-два, люди расслабились и уже такого количества людей в храмах и не было, и нет сейчас. Это то, что более всего меня удивляет. И COVID-19, и война должны были направить людей на мысли, что нужно повернуться к Богу, и не на один месяц, а изменить свою жизнь, "яко подобает христианину"», – отметил иерарх УПЦ , добавив, что, к сожалению, мало кто действительно изменил свой образ жизни.

Также глава Конотопской епархии рассказал, что с первых дней войны Церковь помогала нуждающимся: во всех городах работали благотворительные столовые для бедных, также благодаря жертвователям удалось закупить продукты и лекарства, ведь магазины и аптеки опустели еще в 20-х числах февраля.

«Своими действиями показали людям, что не нужно опускать рук, а нужно обращаться к Богу, нужно помогать своему ближнему», – подчеркнул митрополит Роман.