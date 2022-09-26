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Новости > Конотопский митрополит УПЦ рассказал о жизни епархии в оккупации

Конотопский митрополит УПЦ рассказал о жизни епархии в оккупации

Александра Кудрявцева
26.09.22 18:40
128
Конотопский митрополит УПЦ рассказал о жизни епархии в оккупации
Главное: В Конотопской епархии Украинской Православной Церкви во время оккупации люди горячо молились о спасении.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал «Перший козацький», об этом сказал митрополит Конотопский и Глуховский Роман.
 
Владыка отметил, что как только город был оккупирован, людей сковал страх - по улицам ехали танки, БТР.
 
«Возле кафедрального собора завязались бои. Однако, все отшумело. Проехали они с техникой дальше, в села, и через пару дней буквально в городе Конотоп началась снова жизнь», – рассказал архиерей.
 
Митрополит добавил, что люди не понимали, как такое могло случиться, и обратились к Богу.
 
«Духовно стали еще горячее молиться к Богу, люди поспешили в храмы, даже те, кто и не ходил никогда, однако, потом, спустя месяц-два, люди расслабились и уже такого количества людей в храмах и не было, и нет сейчас. Это то, что более всего меня удивляет. И COVID-19, и война должны были направить людей на мысли, что нужно повернуться к Богу, и не на один месяц, а изменить свою жизнь, "яко подобает христианину"», – отметил иерарх УПЦ, добавив, что, к сожалению, мало кто действительно изменил свой образ жизни.
 
Также глава Конотопской епархии рассказал, что с первых дней войны Церковь помогала нуждающимся: во всех городах работали благотворительные столовые для бедных, также благодаря жертвователям удалось закупить продукты и лекарства, ведь магазины и аптеки опустели еще в 20-х числах февраля.
 
«Своими действиями показали людям, что не нужно опускать рук, а нужно обращаться к Богу, нужно помогать своему ближнему», – подчеркнул митрополит Роман.
 
В тему: Митрополит УПЦ объяснил, почему нельзя оправдывать войну, применяя слова Христа.
 

Тэги: Конотоп, УПЦ

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