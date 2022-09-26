Канцлер Германии и премьер Испании одновременно заболели коронавирусом

Главное: Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес заболели коронавиурсом. Положительные тесты они получили практически в одно время.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 26 сентября, получил положительный тест на коронавирус. Теперь глава немецкого правительства находится на карантине. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт, сообщает Stuttgarter Zeitung.

По его словам, Шольц имеет легкие симптомы простуды. Он сразу перешел на самоизоляцию.

Канцлер на выходных отправился в поездку по странам Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар — для переговоров об энергоносителях. Перед поездкой он сделал ПЦР-тест, который оказался отрицательным. В воскресенье у него также оказался отрицательный результат.

Шольц запланировал на среду, 28 сентября, консультацию с премьер-министрами федеральных земель по договоренностям. Теперь их проведут виртуально.

Отмеим, что коронавирусом также заболел премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Санчес на прошлой неделе посетил Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Также он должен был принять участие еще в нескольких мероприятиях в воскресенье.

«Сегодня утром я получил положительный результат на COVID-19. Я буду продолжать работать, принимая меры предосторожности», — написал он.

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