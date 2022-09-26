Коронавирус напоминает украинцам, что он никуда не делся

Главное: За минувшую неделю коронавирусом в Украине заболели 44137 человек. Были госпитализированы 6667 больных с коронавирусом, скончался 161 человек с этой инфекцией.

Детали: В Украине за прошедшую неделю зафиксированы 44137 случаев заболевания коронаиврусом COVID-19, в то время как за позапрошлую неделю — 36683 случая. Об этом в понедельник, 26 сентября сообщает Укринформ со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздравоохранения.

За неделю инфекцию зафиксировали у 5882 детей и у 1030 медицинских работников, а также у 12572 вакцинированных лиц (за позапрошлую неделю — 10317). Было госпитализированы 6 667 больных (за позапрошлую неделю 6 273).

По состоянию на 25 сентября в медучреждениях больными с COVID-19 и подозрением на эту инфекцию были заняты 17,3% коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.

В то же время в течение недели выписаны из медучреждений 5 776 человек (за позапрошлую — 4797 человек).

Выздоровели от коронавирусной болезни за прошедшую неделю 23 591 человек (за позапрошлую — 17430 человек).

Кроме того, на прошлой неделе из-за осложнений вследствие COVID-19 умерли 161 человек (за позапрошлую неделю — 90).

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 5177217 человек, среди них 375103 детей, 146263 медицинских работника. Также COVID-19 был зафиксирован у 455 662 вакцинированных.

Выздоровели 4988317 человек, умерли 109206 украинцев, среди которых 84 ребенка и 1250 медицинских работников.

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