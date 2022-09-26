Стало известно, когда в Изюме появятся свет и вода

Главное: Примерно через неделю в Изюме возобновят электроснабжение, после чего появится и вода. При этом лекарства можно получить в центральной городской больнице Изюма бесплатно, по назначению врача.

Детали: В Харьковской области в освобожденном от российских агрессоров городе Изюм примерно через неделю возобновят электроснабжение. Затем в городе появится и вода. Об этом накануне сообщил заместитель изюмского городского головы Владимир Мацокин.

«Свет — ждать не меньше недели, газ — оптимистичные прогнозы по частному сектору. Уже работает Новая почта, пока мобильно. Будет электричество — будет вода, заработают банки, банкоматы», — рассказал Мацокин.

Он также сообщил, что Изюм ждет мобильные бригады Укрпочты по выдаче пенсий. Лекарства можно получить в центральной городской больнице бесплатно, по назначению врача.

«К работе в городе готовы две аптеки», — добавил он.

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