Священник УПЦ передал гуманитарную помощь нуждающимся на Харьковщину

Главное: Священник Полтавской епархии Украинской Православной Церкви передал гуманитарную помощь жителям Балаклеи на Харьковщине.

Секретарь Полтавской епархии протоиерей Михаил Волощук совместно с волонтерами Общественного союза «Закарпатские Газды», ТМ «Наша ряба» и военнослужащими ВСУ города передали жителям гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

Также отец Михаил пообщался на духовные темы и пожелал всем мира.

Как сообщалось ранее, Полтавские волонтеры центра «Благо» посетили детское отделение Полтавской областной психбольницы имени Мальцева и передали детям гуманитарную помощь и различные продукты питания.