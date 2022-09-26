Еще две братские могилы обнаружены в Изюме

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Изюме нашли еще две братские могилы. Глава государства сообщил, что в настоящее время известно уже о трех массовых захоронениях в освобожденном городе.

Детали: Два массовых захоронения нашли в освобожденном от российских оккупантов Изюме нашли. Таким образом, возле этого населенного пункта находятся по меньшей мере три братские могилы с жертвами захватчиков. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS.

«Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюме, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы», — подчеркнул глава государства.

Он назвал санкции против России справедливыми.

Президент также настаивает, что мир должен продолжать санкционое давление на режим Путина.

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