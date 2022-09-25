В Сумах верующие УПЦ отметили 10-летие обретения Малочернетчинського чудотворного образа Христа Спасителя

Главное: В Сумах верующие Украинской Православной Церкви отметили 10-летие второго обретения Малочернетчинського чудотворного образа Христа Спасителя «Хлеб Жизни».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua , 25 сентября во время литургии три архиерея, множество священников и верующих молились о мире в Украине.

Праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий.

По окончании богослужения состоялся крестных ход вокруг Спасо-Преображенского кафедрального собора.

***Малочернетчинский образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни» был явлен 30 ноября 1887 года во Всесвятской церкви села Малая Чернетчина Сумского уезда Харьковской губернии. В конце ХIX века прославился многочисленными чудесами, почитался православными, лютеранами и католиками. В годы Гражданской войны был утрачен, в 2012 году обнаружен в собрании донецкого коллекционера. После экспертизы и реставрации передан Церкви. Доставлен в Сумы 25 сентября 2012 года при большом стечении духовенства и верующих. Постоянно пребывает в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Сум; каждый воскресный вечер выносится в центр храма, где совершается молебное пение.