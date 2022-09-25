Предстоятель УПЦ освятил для храмов новые антиминсы без упоминания Патриарха Кирилла

Россия нанесла удар иранскими дронами по Одессе
Зеленский озвучил ежедневные потери украинской армии
В Украине зафиксировали третий случай оспы обезьян
Кадыров сделал странное заявление по поводу частичной мобилизации
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 56 тысяч солдат
Мужчинам-студентам иностранных вузов запретили покидать Украину во время войны
В России готовят новые акции протеста против мобилизации
На войну в Украину могут бросить миллион россиян, — СМИ
Россияне не выпускают молодых мужчин в сторону Запорожья. Мэр Мелитополя сделал срочное заявление
В России вновь заговорили об использовании ядерного оружия