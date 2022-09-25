В Минкультуры считают, что Городищенская сельрада на Волыни не имеет права запрещать УПЦ

Главное: Городищенский сельский совет не имел права принудительно прекращать деятельность Украинской Православной Церкви на территории сельского совета.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП) заявили, что деятельность УПЦ может быть прекращена на основании добровольного решения ее членов или по решению суда.
23 июня Городищенский сельский совет издал решение о запрете УПЦ на территории общины, чем грубо ограничил право своих жителей на «свободу свободного вероисповедания, беспрепятственно совершать религиозные обряды или вести иную религиозную деятельность».
Протоиерей Валерий Пилипчук обратился в суд, чтобы признать такое решение сельского совета противоправным. Соответствующее письмо-обращение священник направил и в Офис Президента.
«Деятельность УПЦ, как и любой другой религиозной организации, в соответствии с законом может быть прекращена на основании добровольного решения ее членов (учредителей) или по решению суда в случае нарушения ею требований законодательства. Учитывая это, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица не имеют права принудительно прекращать деятельность УПЦ», — ответили в Минкультуры на письмо-обращение клирика Волынской епархии протоиерея Валерия Пилипчука в Офис Президента.
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