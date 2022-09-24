Олег Крот - авантюрист, который фиктивно «помог» ВСУ и продвигает российских букмекеров. Об этом пишут СМИ

Российский букмекер 1XBET работает в Украине через юрлицо ООО «Твоя беттинговая компания», а последняя полностью принадлежит Цыбину Сергею Петровичу. В 2018 году он также являлся руководителем ООО «МЕ-ЭСТЕЙТ». Основная деятельность компании — сделки с недвижимостью. Владельцем ООО «МЭ-ЭСТЕЙТ» является ООО «МАЙНИНГ ЭКСПРЕСС» японца Казе Фузиями. Соучредитель TECHIIA Юрий Лазебников был директором МЭ-ЭСТЕЙТ в течение 2018-2020 года. Об этом пишут украински СМИ.

В частности отмечается, что консалтинговая компания Dinaline по орбите холдинга была подрядчиком в создании майнинговой фермы Mining Express в Кропивницком. Фузиама утверждал, что инвестировал в проект $100 млн. По этой компании ведется следствие. Она подозревается в мошенничестве, организации пирамиды. В помещении Mining Express проводились неоднократно обыски.

Ранее Фузияма, в частности — в судебных решениях, значился жителем Японии. Однако в Едином госреестре юрлиц он указан также как житель Филиппин.

Как писали СМИ у неизвестного иностранца в Украине есть известные партнеры. Директором «дочки» Майнинг экспресс, с 2018 по 2020 годы был Юрий Лазебников — управляющий партнер украинского холдинга TECHIIA. Второй управляющий партнер TECHIIA Олег Крот фигурировал в репортаже издания Liga.Tech с открытия криптофермы как «один из украинских партнеров Казе сооснователь группы IT-компаний Dinaline».

Работа с российскими букмекерами и криптофермой-пирамидой, как пишут СМИ, говорят о том, что Крот с Лазебниковым — «мутные персонажи». Этим можно пояснить то что в Techiia не смогли объяснить, как Олег Крот заработал и потратил $60 млн, якобы «переданные ВСУ». Скандал получил большую огласку благодаря расследованию Forbes

И вот на прошлой неделе «тот самый айтишник» Олег Крот, который «молча и без чеков» задонатил 60 млн. долл на ЗСУ (правда все никак не может внятно сформулировать на что) летал на Кипр, где по случайному стечению обстоятельств его ждали друзья из 1xBet. И это не смотря на то, что в TECHIIA сообщили, что не имеют отношения к 1xBet, хотя Forbes доказал их прямую связь.

Будет вполне закономерно предположить, что мы теперь увидим еще больше 1xBet во всех СМИ. Ведь ТОВ «ТБК» пообещали в суде оспорить аннулирование лицензии 1xBet, и вероятно именно эту задачу Олег Крот и обсудил со своими московскими партнерами, или же как он им сможет помочь, после своего назначения на новую должность, куда он так пиарится.