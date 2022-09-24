Священники шести епархий УПЦ провели в последний путь украинских воинов

Главное: Священнослужители Волынской, Полтавской, Александрийской, Кременчугской, Владимир-Волынской, Вознесенской епархий отпели погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

На Волыни духовенство Копачевского благочиния совершило чин погребения погибшего Защитника Украины, односельчанина Александра Михалюка. Заупокойное богослужение в местном Вознесенском храме возглавил протоиерей Михаил Лесик в сослужении духовенства благочиния. Похоронили Героя Украины на местном кладбище.

«Девятое число, в день его рождения, я отправила ему поздравительную открытку на вайбер. А он перезвонил. Спросил, как дела дома, а я еще раз поздравила и пожелала скорейшего и счастливого возвращения. На что Саша ответил, что они идут в наступление и связи с ним несколько дней не будет», – рассказала мама погибшего Ольга Васильевна.

Духовенство епархии во главе с протоиереем Иоанном Сонюком отпело погибшего Защитника Украины, жителя села Гута Лисовская Виктора Кушнира.

Заупокойное богослужение совершили в местном храме в честь Трех святителей, где еще школьником погибший был пономарем.

Также духовенство Копачевского благочиния Волынской епархии совершило чин захоронения еще одного погибшего Защитника Украины, односельчанина Сергея Шинкарука. Герой погиб 16 сентября возле населенного пункта Новомихайловка Донецкой области.

Заупокойное богослужение в местном Вознесенском храме села Копачевка возглавил протоиерей Михаил Лесик в сослужении духовенства.

Жители сел Броница и Крымно на Волыни прощались со своим односельчанином Владимиром Шахном. Он был постоянным активным прихожанином храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», к строительству которого он приложил много усилий.

Отпевание в этой церкви в сослужении настоятеля храма священника Назария Приймака и духовенства округа возглавил протоиерей Богдан Андрейчук.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа настоятель Свято-Троицкого храма поселка Диканька на Полтавщине протоиерей Евгений Полтавец совершил чин отпевания Защитника Украины Александра Марченко.

Александр Марченко - 1991 года рождения. Служил старшим сержантом минометного взвода. 15 сентября при выполнении боевого задания получил ранение несовместимое с жизнью.

Также благочинный Гадячского епархиального округа епархии протоиерей Игорь Цебенко в сослужении настоятеля Покровского храма села Сары протоиерея Владимира Журавля и духовенства благочиния совершил чин отпевания Волкова Виталия.

Военнослужащий Виталий 1974 года погиб 19 сентября при выполнении боевого задания, вблизи населенного пункта Удачный Покровского района Донецкой области.

На Кировоградщине Петровская община попрощалось с погибшим 15 июня в боях земляком Романом Должанским. Погребение воина-героя прошло в селе Новом Стародубе.

Заупокойное богослужение возглавил клирик Александрийской епархии протоиерей Димитрий Городецкий в сослужении священников протоиерея Василия Цабана, протоиерея Михаила Царука и протоиерея Николая Бойко.

В Низкиницком Успенском монастыре Владимир-Волынской епархии, наместник обители вместе с духовенством Нововолынского благочиния совершили заупокойное богослужение за воином-защитником Украины Александром Войчиком.

На Николаевщине священники Домановского благочиния Вознесенской епархии отпели погибших воинов ВСУ Николая Пироженко, Виктора Буяшенко в поселке Домановка.