На Виннитчине УПЦ провела благотворительный фестиваль в поддержку ВСУ

Главное: На Виннитчине перед собором святого князя Александра Невского в Жмеринке На Виннитчине перед собором святого князя Александра Невского в Жмеринке УПЦ благотворительный фестиваль в поддержку ВСУ — «УКРАИНА под покровом Богородицы».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vn.ua , во время акции собрали более 40 тысяч гривен для нужд ВСУ.

Фестиваль прошел при поддержке украинско-германского гуманитарного фонда.

Вниманию зрителей были представлены музыкальные номера и некоторые духовные песнопения, исполняемые маленькими детьми, взрослыми, а также священнослужителями из разных уголков Украины — Киевщины, Ровно, Тернополя и Винницы.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий в своем слове отметил важность проведения данного мероприятия, ведь он проводится не ради развлечений или празднований, а ради благотворительности и целью собрать средства для Вооруженных Сил Украины.