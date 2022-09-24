В УПЦ помогают переселенцам, воинам ВСУ и нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Киево-Печерскую обитель посетили волонтеры благотворительной организации «Армия – твой оберег». В ходе визита для социального отдела Лавры, который занимается пожилыми людьми не только в Киеве, но и в других городах Украины, были переданы ходунки на колесах.

Наместник лавры митрополит Павел поблагодарил руководство и волонтеров благотворительного фонда. «Ваша работа имеет большое значение в оказании помощи украинцам, которые переживают сейчас тяжелые времена. Когда у нас есть хорошая армия и защита, украинцы могут жить, молиться, творить добрые дела, восходить от силы в силу. Удачи и Божьего благословения в вашей нелегкой работе, которую вы делаете не для себя, а для Бога и ближних», - отметил владыка.

В Харькове настоятель Алексеевского храма протоиерей Андрей Драненко передал медикаменты Харьковскому центру переливания крови, а также совершил в медицинском заведении молебен с молитвами за мир в Украине.

Настоятель Свято-Духовского храма Богодухова протоиерей Стефан Бугир передал благотворительную гуманитарную помощь детскому интернату и центральной больнице города.

Волонтеры епархиального центра «Благо» во главе с руководителем отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии протоиереем Андреем Симоном и клириком храма во имя святого мученика Иоанна Воина Полтавский Центр адаптации для бездомных и освобожденных из мест лишения свободы БО «Свет надежды» передали в заведение гуманитарную помощь в виде продуктов питания, лекарств, средств гигиены. Также священники провели с пациентами заведение беседы на духовные темы.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, секретарь Полтавской епархии протоиерей Михаил Волощук совместно с волонтерами Общественного союза «Закарпатские Газды» Робертом Иванчо, Вячеславом Шутко и Александром Касьяном доставили гуманитарную помощь врачам и военнослужащим.

Волонтеры передали врачам средства оперирования, средства личной гигиены, антисептики, продукты питания долгосрочного срока хранения и сладости для раненых военнослужащих.

Отец Михаил встретился и пообщался на духовные темы с врачами и пациентами госпиталя, военнослужащими и ранеными, проходящими реабилитацию.