В Житомире подожгли и ограбили храм УПЦ

Главное: В Житомире в ночь 23 сентября было совершено ограбление и поджог Пантелеймоновского храма на территории второй городской больницы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, преступники, сломав дверь, проникли в храм, забрали средства, наперсный крест настоятеля и подожгли алтарь.

Пожар повредил алтарную часть храма, выгорел престол, повреждены церковные принадлежности.

В храм вызвали полицию и написано заявление о совершении преступления.

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