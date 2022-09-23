В Кремле удивляются, почему россиянам не нравится мобилизация

Главное: Песков удивился «истерической» реакции россиян на мобилизацию. Пресс-секретарь Путина «не может объяснить» резонанс среди граждан РФ, который вызвало объявление мобилизации.

Детали: Реакция россиян на объявление Кремлем частичной мобилизации является «истерической и чрезвычайно эмоциональной». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает провластное информагентство РИА Новости в пятницу, 23 сентября.

«Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо. Уже со вчерашнего дня все-таки в соответствии с решением кабинета министров были уже активированы все информационные линии справочные. Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы. Граждане обращаются, СМИ публикуют ответы Министерства обороны», — уверяет представитель Кремля.

По его словам, в соцсетях якобы распространяется «много фейков о мобилизации».

«Есть, конечно, какие-то такие провокационные, огромное количество фейковых сообщений в соцсетях», — отметил он.

Песков посоветовал относиться к этой информации «трезво, и вдумчиво, и объективно». Также он добавил, что россиянам не стоит поддаваться «провокационным попыткам».

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