В Кремле делают вид, что не знают, где Медведчук

Главное: Кума Путина Виктора Медведчука обменяли на 200 украинских военных. Но в Кремле отказываются давать комментарии по этому вопросу и вообще говорят, что не в курсе, где Медведчук.

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что в Кремле не знают, где находится отданный России в ходе обмена Виктор Медведчук.

«Не располагаю такой информацией», — сказал Песков в пятницу, 23 сентября.

Также он отказался подтвердить сам факт обмена Медведчука.

«Я не комментирую. Не даю информацию по теме обмена», — сказал Песков.

По его словам, «можно только приветствовать» обмен российских военных.

«Каждый обмен — это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят», — сказал представитель Кремля.

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